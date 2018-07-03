SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 12:56

Denizlispor’da kombineler satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Denizlispor’da kombine biletler satışa çıktı. Kombineler 100 ile bin TL arasında satılıyor.

Denizlispor'da kombineler satışa çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Denizlispor’da kombine biletler satışa çıktı. Kombineler 100 ile bin TL arasında satılıyor.

Yeşil-siyahlı takımın 2018-2019 futbol sezonunda Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynayacağı tüm resmi müsabakaları kapsayan kombine biletleri satışa sunuldu. Denizlispor’dan yapılan açıklamada bilet satışlarının Denizli Atatürk Stadyumu Passolig gişelerinden veya www.passo.com.tr internet adresinden alınabileceği kaydedildi. Açıklamada, “Kombine satın alacak taraftarın Passolig Kart sahibi olmaları gerekmektedir, kartı olmayan taraftarlarımız Denizli Atatürk Stadyumu Passolig gişesinden veya www.passolig.com.tr üzerinden alabilir. Passolig kartlarının 2018-2019 sezonu boyunca geçerli olması için kart vizesinin 19 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmış olması gerekmektedir. Kombine bilet almak isteyen taraftarlarımız kredi kartlarına 6 taksit imkanı ile kombine bilet alabilecektir. Kombineler tüm kartlara açık olup Passolig Kart logo kısıtlaması bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kombine biletlerin satışa çıkmasının ardından ilk gün 200’e yakın kombine satıldığı da belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku