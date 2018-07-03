Denizlispor’da kombineler satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Denizlispor’da kombine biletler satışa çıktı. Kombineler 100 ile bin TL arasında satılıyor.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Denizlispor’da kombine biletler satışa çıktı. Kombineler 100 ile bin TL arasında satılıyor.

Yeşil-siyahlı takımın 2018-2019 futbol sezonunda Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynayacağı tüm resmi müsabakaları kapsayan kombine biletleri satışa sunuldu. Denizlispor’dan yapılan açıklamada bilet satışlarının Denizli Atatürk Stadyumu Passolig gişelerinden veya www.passo.com.tr internet adresinden alınabileceği kaydedildi. Açıklamada, “Kombine satın alacak taraftarın Passolig Kart sahibi olmaları gerekmektedir, kartı olmayan taraftarlarımız Denizli Atatürk Stadyumu Passolig gişesinden veya www.passolig.com.tr üzerinden alabilir. Passolig kartlarının 2018-2019 sezonu boyunca geçerli olması için kart vizesinin 19 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmış olması gerekmektedir. Kombine bilet almak isteyen taraftarlarımız kredi kartlarına 6 taksit imkanı ile kombine bilet alabilecektir. Kombineler tüm kartlara açık olup Passolig Kart logo kısıtlaması bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kombine biletlerin satışa çıkmasının ardından ilk gün 200’e yakın kombine satıldığı da belirtildi.