Denizlispor’da Yücel İldiz dönemi başladı

Denizlispor, Osman Özköylü ile yolları ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Yücel İldiz ile resmi sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Osman Özköylü ile yolları ayrılmasının ardından Yücel İldiz ile anlaştı. Bugün öğle saatlerinde Denizli’ye gelen başarıla teknik adam kendisini 2 yıllığına Denizlispor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza sonrası Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İldiz, 2018-2019 sezonunun enteresan bir sezon olduğunu ve guruplarının dengeli bir gurup olmadığını söyledi. Hangi takımın ne yapacağının belli olmadığını belirten İldiz, bu koşullar içerisinde Denizlispor için en iyisini yapmaya çalışacaklarını aktardı.

“Takıma ivme kazandırmak istiyoruz”

Ekibiyle birlikte, bilgi ve birikimlerini aktararak Denizlispor’a bir ivme kazandırıp bir üst lige çıkarmaya çalışacaklarını kaydeden İldiz, “Bu gerçekten bir sabır işi, hiç işin peşini bırakmamak lazım. Koşullar ne olursa olsun, bu takıma biraz daha ivme kazandırıp yukarı liglere taşıma veya onun mücadelesini verme konusunda sonuna kadar savaşacağımızı söyleyebilirim. Tabii ki futbolcu arkadaşlarımızla beraber, biraz sonra onlarla beraber olacağız, hepsi tanıdığımız oyuncular. Onlarla da ayrı ayrı görüşeceğiz. Futbolcusu, başkanı, yöneticisi, taraftarı, medyasıyla beraber birlik bütünlük içerisinde olursak inşallah zorlukları da hep birlikte aşarız” dedi.

“Kulüplerdeki sıkıntılar camiaların bütünleşmesiyle aşılır”

Denizlispor’un üst lige çıkmasının kolay olmadığını aktaran İldiz, “Kolay değil favori takımlar baya önde gidiyor, hatta kayıpsız giden takımlarımız var. Sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğiz. İşimiz kolay değil. Ancak sadece Denizlispor’da değil bütün kulüplerimizde sadece maddi anlamda değil her anlamda zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Bunlar camiaların bütünleşmesiyle, bir karar vermesiyle aşılır. Karar eğer bu hedef ise ben de bu hedefe ulaşma konusunda bilgi ve birikimlerimi aktarıp camiaya yardımcı olmaya çalışacağım” diye konuştu.

“3 puanla başlamak istiyoruz”

Denizlispor’un hafta sonu oynayacağı Afjet Afyonspor maçına ilişkin de açıklamalar yapan İldiz, “Afyon ligin yeni takımlarından birisi. Özellikle yeni çıkan takımlar biraz daha dişli oluyor. Geçen yılki kadrolarını koruyorlar, takviye yapıyorlar. Baktığınız zaman bu sene yeni çıkar takımlar hep öyle. Bu nedenle kolay bir maç olarak görülmesin ama tabi ki biz de kazanarak başlamak istiyoruz. Denizliipor kadro yapısı gereği zaman zaman içeride zorlanıyor ama bu zorlukları ufak tefek dokunuşlarla inşallah atlatacağız” şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından İldiz, takımımın başında ilk antrenmanına çıktı.