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12 Ekim 2018 Cuma 17:02

Denizlispor’da Yücel İldiz dönemi

Denizlispor, Osman Özköylü’den boşalan teknik direktörlük görevi için Yücel İldiz ile anlaştı.Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı Yücel...

Denizlispor'da Yücel İldiz dönemi
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Denizlispor, Osman Özköylü’den boşalan teknik direktörlük görevi için Yücel İldiz ile anlaştı.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı Yücel İldiz ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Denizlispor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevi için Yücel İldiz ile Başkanımız Mustafa Üstek arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve prensip anlaşmasına varılmıştır. Yücel İldiz’in Pazartesi günü Denizli’ye gelerek kulübümüz ile resmi sözleşme imzalaması beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.
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