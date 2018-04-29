Derbi sonrası taraftarlar birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar tesislerin önünde Galatasaray kafilesini beklemeye başladı. Bu esnada bir grup taraftar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Diğer taraftarların araya girmesiyle kavganın büyümesi kısa sürede önlendi.

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