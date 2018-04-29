Ligin 31. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı sonrası taraftarlar birbirine girdi.Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar tesislerin önünde Galatasaray kafilesini beklemeye başladı. Bu esnada bir grup taraftar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Diğer taraftarların araya girmesiyle kavganın büyümesi kısa sürede önlendi.
Derbi sonrası taraftarlar birbirine girdi
Ligin 31. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı sonrası taraftarlar birbirine girdi.