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29 Nisan 2018 Pazar 23:11

Derbi sonrası taraftarlar birbirine girdi

Ligin 31. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı sonrası taraftarlar birbirine girdi.

Derbi sonrası taraftarlar birbirine girdi
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Ligin 31. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı sonrası taraftarlar birbirine girdi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar tesislerin önünde Galatasaray kafilesini beklemeye başladı. Bu esnada bir grup taraftar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Diğer taraftarların araya girmesiyle kavganın büyümesi kısa sürede önlendi.
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