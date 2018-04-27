Derbide gözler Muslera ve Fabri’de olacak

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım kalecilerine bakıldığında bu sezon ligde Fernando Muslera 32, Fabri ise 25 gol yedi. Sarı-kırmızılılarda Muslera 35 kez derbi heyecanı yaşarken, Fabri ise 10 kez bu maçlarda mücadele etti.Spor...

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım kalecilerine bakıldığında bu sezon ligde Fernando Muslera 32, Fabri ise 25 gol yedi. Sarı-kırmızılılarda Muslera 35 kez derbi heyecanı yaşarken, Fabri ise 10 kez bu maçlarda mücadele etti.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde gözler bir yandan da file bekçilerinde olacak. Sarı-kırmızılılar Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’ya güvenirken, siyah-beyazlılarda da İspanyol Fabricio Agosto Ramirez kaledeki yerini alacak.

Muslera kalesini 32 gole kapatamadı

Galatasaray’da Muslera, bu sezon ligde sadece 1 maçta takımını yalnız bıraktı. Ligin 20. haftasında deplasmandaki Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Uruguaylı eldiven, cezasını 21. haftadaki Antalyaspor müsabakasında çekti. Bu karşılaşmada kaleyi Fransız Cedric Carrasso korudu. Muslera, ligde oynadığı 29 müsabakada 9 maçta kalesini gole kapattı. Başarılı kaleci toplam 32 gol yedi.

Fabri ligin en az gol yiyen kalecisi

Beşiktaş’ın İspanyol kalecisi Fabri, bu sezon ligdeki 30 maçın 30’unda da kalesindeydi. Başarılı file bekçisi, kalesini 11 maçta gole kapatamadı. İspanyol oyuncu, ligde geride kalan 30 haftada 25 gol yedi. Fabri, bu istatistiği ile ligde en az gol yiyen kaleci konumunda bulunuyor.

Fernando Muslera, Galatasaray ile Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı lig, kupa, Süper Kupa olmak üzere toplam 35 müsabakada kalesini korudu. Fabri ise Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde toplam 10 kez görev aldı.