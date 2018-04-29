Derbide perdeyi Fernando açtı

Beşiktaş maçında fileleri havalandıran Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, ligdeki gol sayısını ikiye yükseltti.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ı ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda 24. dakikada sahneye Fernando çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Nagatomo’nun ceza sahası içi sol tarafından pasında kale önünde topla buluşan Fernando, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Brezilyalı futbolcu kaydettiği bu golle ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu diğer golünü de Türk Telekom Stadyumu’ndaki Akhisarspor maçında atmıştı.

Fernando, bu sezon Süper Lig’de 22 maçta görev aldı ve 1843 dakikada sahada kaldı.