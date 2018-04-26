Derbinin saati belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 3 Mayıs Perşembe günü saat 20.30’da 57. dakikadan devam edeceğini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan derbinin başlama saati belli oldu. Federasyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"TFF Yönetim Kurulu tarafından, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü kaldığı dakikadan itibaren devamına karar verilen Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasının oynanacağı saat belirlendi.Kaldığı andaki şartlarla ve seyircisiz olarak oynanacak müsabaka, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak."