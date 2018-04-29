Galatasaray-Beşiktaş derbisini Türk Telekom Stadyumu’nda 50 bin 304 taraftar izledi.Bu sezon evinde oynadığı maçlarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, bu geleneğini Beşiktaş derbisinde de sürdürdü. Saatlerde öncesinden stada gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarla desteklerini sürdürerek görevini yaptı. Karşılaşmayı izlemeye ise toplam 50 bin 304 taraftar geldi.
Dev derbiyi 50 bin 304 kişi izledi
Galatasaray-Beşiktaş derbisini Türk Telekom Stadyumu’nda 50 bin 304 taraftar izledi.