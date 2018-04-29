Dev derbiyi 50 bin 304 kişi izledi

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Türk Telekom Stadyumu’nda 50 bin 304 taraftar izledi.

Bu sezon evinde oynadığı maçlarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, bu geleneğini Beşiktaş derbisinde de sürdürdü. Saatlerde öncesinden stada gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarla desteklerini sürdürerek görevini yaptı. Karşılaşmayı izlemeye ise toplam 50 bin 304 taraftar geldi.