Dev finalin adı: Liverpool - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Liverpool, ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Roma’ya 4-2 yenilmesine rağmen adını finale yazdırdı ve Real Madrid’in rakibi oldu.Olimpiyat Stadı’nda İtalyan ekibi Roma, İngiliz ekibi Liverpool’u...

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Liverpool, ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Roma’ya 4-2 yenilmesine rağmen adını finale yazdırdı ve Real Madrid’in rakibi oldu.

Olimpiyat Stadı’nda İtalyan ekibi Roma, İngiliz ekibi Liverpool’u konuk etti. Mücadele oldukça tempolu başladı. 9. dakikada Firmino’nun pasında topla buluşan Mane, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Liverpool’u 1-0 öne geçirdi. 15. dakikada James Milner yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderince Roma eşitliği yakaladı. 26. dakikada Wijnaldum’un golüyle İngiliz ekibi soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarının başlarında Roma baskısını artırdı. 52. dakikada ceza sahası sol çaprazından El Shaarawy’ın şutunu kaleci Loris çeldi. Dönen topu Dzeko, filelere gönderdi ve Roma eşitliği yakaladı. (2-2). Bu golün ardından Roma’nın teknik direktörü hücumu güçlendirmek için Pellegrini’yi oyundan alarak milli oyuncu Cengiz Ünder’i sahaya sürdü. Cengiz’in oyuna girmesiyle Roma, rakip kalede daha tehlikeli olmaya başladı. 87. dakikada ceza sahası dışından Radja Nainggolan’ın şık golüyle İtalyan ekibi 3-2 öne geçti. 90+4. dakikada Nainggolan penaltı golüyle umutlanan Roma, sahadan 4-2 galip ayrılmasına rağmen elendi. Bu sonucun ardından Liverpool, ilk maçı 5-2 kazandığı için adını finale yazdırdı.