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23 Mart 2021 Salı 22:18

Diego Perotti İstanbul’da

Diego Perotti İstanbul'da
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Fenerbahçe’nin Arjantin’li futbolcusu Diego Perotti İstanbul’a döndü. Süper Lig’in ilk yarısında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan Arjantin’li yıldız bir süredir yoktu. Sezon sonuna kadar da olmayacağı haberleri gelen futbolcudan gelen son dakika haberleri ile İstanbul’a iniş yaptığı belirtildi. Kulupten gelen bilgilere göre futbolcunun sakatlığının çok ciddi olmadığı da belirtildi. Arjantin’li futbolcu uzun zamandır bireysel antremanlarını sürdürmekteydi. Perotti öncesinde Fenerbahçe formasıyla ligin ilk yarısında 4 maçta 3 gollük performansı ile beğeni toplamıştı. İstanbul’a dönüşünü Instagram storysi ile paylaşan Perotti için son kararı Fenerbahçe yönetimi verecek.

Diego Perotti Süper Lig’in ilk yarısında Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde sakatlanmış o günden bu yana da sahalardan uzak kalmıştı. Hatta son haberlere göre sözleşmesinin feshi gündemdeydi. Canlı bahis severlerde bu duruma üzülmüştü. Takımdan Emre Belözoğlu’nun da sezon sonuna kadar olmayacağını bildirdiği Arjantin’li yıldız bir anda Instagram storysi ile İstanbul’a döndüğünü duyurdu. Story’de Estambul ifadesi ile futbol severlere gelişini bildirdi. Sezonun ilk yarısında sakatlanmış olan yıldız futbolcu ameliyatı ardından ülkesi Arjantin’de dinlenmekteydi. Sıklıkla sözleşmesinin feshi de gündeme gelmişti.

Diego Perotti Kimdir ?

32 yaşında olan Arjantin’li futbolcu Perotti geçtiğimiz sene Fenerbahçe tarafından transfer edilmişti. Perotti Roma’dan 2020 yılında Fenerbahçe’ye transfer olmuş orta saha alanında görev yapan bir futbolcu. Sezon başında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gollük performansı ile taraftar arasında oldukça beğenilmişti. Taraflarda bu karşılaşmalara Turkbet sitesinden canlı bahis almışlardı. Daha sonra Beşiktaş derbisinde sakatlanan futbolcu ameliyatı ardından ülkesi Arjantin’e dönmüştü. Sezonu kapattığı düşünülen futbolcunun dönüşü camiada heyecan yarattı. Diego Perotti Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşmeye sahip. Bu süreçte sarı lacivertlilerin sözleşmesini feshedeceği konuşulan futbolcu hakkında son kararı yine yönetim verecek. Bakalım önümüzde ki günlerde Perotti’nin Fenerbahçe kariyeri ne olacak?

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