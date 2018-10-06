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06 Ekim 2018 Cumartesi 22:19

Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u Donk’un 87. dakikada attığı kafa gölüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı futbolcu Donk, "Fırsatı yakaladım ve golü attım" dedi.

Donk: 'Fırsatı yakaladım ve golü attım'
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Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u Donk’un 87. dakikada attığı kafa gölüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı futbolcu Donk, "Fırsatı yakaladım ve golü attım" dedi.

Galatasaray’ın tek golünü atan Donk, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Öncelikle Sinan’ı tebrik ediyorum. İyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. İki tane stoper ile boğuşmak kolay olmadı. Hocamızın bir taktik değişikliği oldu. Ben ve Maiconforvete geçti. Öyle olduğu zaman biraz daha hava toplarına daha fazla sahip olmaya başladık. Bende fırsatı yakaladım, gelen bir ortayı gole çevirdim. En önemlisi 3 puan almaktı. Bunu başardık” açıklamasını yaptı.

"Fırsatı değerlendirdim"

Teknik Direktör Fatih Terim’in kendisi ile ilgili yaptığı şakaya da değinen Donk, “İsmimden dolayı hocamız böyle bir şaka yapmış olabilir. Gole gelirsek Mariano’nun kontrolünü gördüm, güzel bir kontroldü. Genelde stoperleri zorlayan toplar ön direğe yapılan sert ortadır. Ben de bunu hissettim. Ön direğe koştum. Ve gol geldi” ifadelerini kullandı.
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