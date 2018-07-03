Doukara, Djourou ve Celustka’dan Türkiye’ye destek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın aday kentlerinden Antalya’dan uluslararası futbol camiasına seslenen Souleymane Doukara, Johan Djourou ve Ondrej Celustka, 2024’te futbol tutkusunu Türkiye’de ’Birlikte Paylaşalım’ çağrısı yaptı.

Antalyaspor’da forma giyen Doukara, Djourou ve Celustka’dan Türkiye’nin EURO 2024 adaylığına destek geldi. Sözlerine, "Türkiye çok güzel ve misafirperver bir ülke" diye başlayan Souleymane Doukara, "Umuyorum ki UEFA EURO 2024 burada gerçekleşir. Çünkü stadyumlar muhteşem; taraftar, futbol aşığı. Kanımca Türkiye UEFA EURO 2024’ü düzenlemeyi hak ediyor" diye konuştu.

Premier Lig ve Bundesliga’daki tecrübeleri sonrası kariyerine Türkiye’de devam eden Johan Djourou ise, "Türkiye’deki ilk yılımda gördüğüm taraftarın futbol aşkı ve tutkusu. Başka bir ülkede bu kadar yoğununu görebileceğimizi sanmıyorum" yorumunu yaptı.

Türkiye’nin çok güzel stadyumlara ve yeni idman merkezlerine sahip olduğunu belirten Ondrej Celustka ise sözlerini, "Birlikte Paylaşalım" diyerek tamamladı.