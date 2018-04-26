Doukara: “Trabzonspor’u yenmek istiyoruz"

Antalyaspor’un golcüsü Souleymane Doukara, Trabzonspor maçında taraftarlardan destek isterken, “Trabzonspor’u yenmek istiyoruz" dedi.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasından cumartesi günü saat 16.00’da Trabzonspor ile karşılaşacak. Antalyaspor’a devre arasında transfer olan golcü Souleymane Doukara, kırmızı-beyazlı taraftarın takıma desteğine hayran kaldığını söyledi. Taraftarın hem iç saha hem de deplasmanda kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Doukara, "Her maçta 90 dakika bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu büyük camianın bir parçası olmak çok güzel. Evimizde oynayacağımız Trabzonspor maçında da tribünleri dolu bir statta oynamak istiyoruz. Sahamızda oynayacağımız Trabzonspor maçında taraftarın tribünü doldurmasını istiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Trabzonspor’u yenmek istiyoruz" dedi.

"İngiltere’deki taraftar desteğini Antalya’da bulmak benim için güzeldi"

Antalyaspor’a transferinin ardından kırmızı-beyazlı formayla ilk maçına çıktığında tribündeki atmosfere hayran kaldığını belirten golcü Souleymane Doukara, "İlk maçıma çıktığımda içimde büyük bir heyecan vardı. Taraftarın desteği çok büyüktü. Zaten bu da takımın adrenalinini ve motivasyonunu artırıcı ekstra bir güç olmuştu. Maçı kazanmak için çıktığımızda taraftarımızın gücü ve desteğine önem veriyoruz. Onların da sayesinde ilk maçımda çok sıcak bir şekilde karşılandığını düşünüyorum. Bu da beni bir nevi ekstra motive etti diyebilirim. İngiltere’de seyirci desteğini her maçta görüyor ve hissediyorduk. İngiltere’deki taraftar desteğini Antalya’da bulmak benim için güzel bir görüntüydü" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor maçında taraftarın desteğine ihtiyacımız var"

Taraftar desteğinin sahadaki oyunlarına da yansıdığını belirten Doukara, "Taraftarın bize desteği sayesinde çok daha iyi yerlere geleceğimizden eminim. Özellikle Atiker Konyaspor maçında, taraftarımızın stadyumumuzu doldurması ve görsel şovlarla her yeri kırmızı beyaza dönüştürmesi beni çok etkiledi. Tüm taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Aynı atmosferi sezon sonuna kadar görmek istiyoruz. Trabzonspor maçında taraftarın desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

İtalya’da başlayan futbol kariyerini İngiltere’nin ardından Türkiye’de sürdürdüğünü anlatan Souleymane Doukara, Türkiye’de oynamanın kendisine farklı deneyimler kattığını söyledi.