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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:44

Downhill bisikletçileri Uludağ’da buluştu

Dağ bisikletçileri, Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizminin merkezi Uludağ’da buluştu.Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü katkılarıyla Türkiye’in...

Downhill bisikletçileri Uludağ'da buluştu
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Dağ bisikletçileri, Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizminin merkezi Uludağ’da buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü katkılarıyla Türkiye’in dört bir yanından gelen 350 bisiklet sevdalısı hafta sonu Uludağ’da bir araya geldi. Bursalı bisiklet kulüplerinin de destek verdiği organizasyonda, sporcular yaklaşık 3,5 kilometrelik zorlu parkurda mücadele etti. Doğal güzelliğiyle bilinen Uludağ’da şenlik havasında geçen etkinliğe profesyonel bisikletçiler yaptıkları gösterilerle renk katarken, o anlar drone ile havadan kaydedildi.

Bisiklet sporunu geliştirmek ve kültürünü yaymak adına organizasyonu düzenleyen Gökmen Binici, "Çok keyifliydi. Bu kadar çok iştirak beklemiyorduk, ama arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. İleride daha güzel faaliyetler düzenlemeyi hedefliyoruz. Yarışmaya katılan bir arkadaşımızı Almanya’nın Winterberg şehrinde bulunan dağ bisikleti parkuru Bikepark’a götüreceğiz. Başta Zafer Aydın ve Yavuz Kilim’e olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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