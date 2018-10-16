SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 11:18

Dünya Şampiyonası öncesi Bozbey’den destek istedi

Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği başarılarla adını duyuran Nilüferli vücut geliştirme sporcusu Sacit Şefkatlioğlu, Milli Takım ile birlikte katılacağı Dünya Şampiyonası öncesi Başkan Mustafa Bozbey’i ziyaret ederek destek istedi.Nilüferli...

Dünya Şampiyonası öncesi Bozbey'den destek istedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği başarılarla adını duyuran Nilüferli vücut geliştirme sporcusu Sacit Şefkatlioğlu, Milli Takım ile birlikte katılacağı Dünya Şampiyonası öncesi Başkan Mustafa Bozbey’i ziyaret ederek destek istedi.

Nilüferli vücut geliştirme sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Sacit Şefkatlioğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i, Halk Evi’ndeki makamında ziyaret etti. Şefkatlioğlu, Eylül 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’nda ikinci olarak Milli Takım’a seçildi. Türkiye ve Nilüfer’i Aralık 2018 tarihinde İspanya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda temsil edecek olan Şefkatlioğlu, heyecanını Başkan Bozbey ile paylaştı.

Hedefinin ilk üçe girmek olduğunu söyleyen Sacit Şefkatlioğlu, Başkan Bozbey’den destek istedi. Türkiye Şampiyonu Sacit Şefkatlioğlu’na İspanya’da başarılar dilen Başkan Mustafa Bozbey, kendisine her zaman destek olacaklarını ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku