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06 Ekim 2018 Cumartesi 22:23

Dünya Serbest Dalış Şampiyonası Sona Erdi

Antalya’nın Kaş İlçesi’nde bu yıl 3 üncüsü düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Şampiyonası kapanış ve ödül töreni ile sona erdi.Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa Kaş Kaymakamı Ulaş...

Dünya Serbest Dalış Şampiyonası Sona Erdi
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Antalya’nın Kaş İlçesi’nde bu yıl 3 üncüsü düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Şampiyonası kapanış ve ödül töreni ile sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Japonya Sualtı Sporları Başkanı Shunji Yoshizawa, hakemler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Ulaş Akhan programda yaptığı konuşmada, “TSSF’yi böyle bir organizasyonunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında ve profesyonel yönetimindeki başarısından dolayı tebrik ederim. Organizasyonun Kaş’ta gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlayan Belediye Başkanı Halil Kocaer’e teşekkür ederim” dedi.

Belediye Başkanı Halil Kocaer de, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporculara bir hafta ev sahipliği yapan Kaş, dalışın merkezi ve dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Şampiyonaya en büyük katkıyı sağlayan 28 ülkeden gelerek bu organizasyona katılan sporculardır. Bu yoldaki katkılarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Federasyon Başkanı Şahin Özen ise, "28 ülkeden 79 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda 4 farklı branşta Kaş’ın mavi derinliklerine 192 dalış gerçekleştirildi. Şampiyonanın açılış konuşmasında, burada kırılacak yeni rekorları Kaş’tan dünyaya duyurma temennimizi sizlerle paylaşmıştım. Ve bu temennimiz gerçekleşti. Bayanlarda 4, erkeklerde 2 kez toplam 6 yeni dünya rekoruna imza atıldı" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, şampiyonadaki yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.
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