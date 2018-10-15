Dünya Yakın Savunma Federasyonu yurt dışı yapılanmasını gerçekleştirdi

Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF), kısa zaman içinde Almanya, Belçika ve Hollanda’da yapılanmasını gerçekleştirdi.

Merkezi Türkiye’de bulunan Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF) kısa zaman içinde yurt dışında da yapılandı. Dünya Yakın Savunma Federasyonu, Almanya’da spor, kültür-sanat, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinde bulunan ’Yurt Dışı Türkleri’ sivil toplum kuruluşunun çatısı altında, İlhan Değirmenci’nin baş temsilciliğinde yapılan özverili çalışmalar neticesinde kısa zamanda Almanya, Belçika ve Hollanda’da yapılanmasını gerçekleştirdi.

Konu hakkında konuşan Değirmenci, "Özverili bir çalışma sonucunda oluşturulan çalışma gurubumuz, merkezi Türkiye’de bulunan Dünya Yakın Savunma Federasyonu yakın savunma sisteminin geliştiricisi ve WDATF kurucusu İbrahim Aktürk ve ekibinin, önümüzdeki günlerde Almanya’nın Köln şehrinde yapacağı açılışından sonra WDATF, dünyanın birçok ülkesinde temsilcilikler vasıtası ile yayılması ve tanıtılması çalışmalarına hız verilecek" dedi.

Değirmenci, "Yurt dışında temsilciliklerimizin bulunduğu ülke ve şehirlerde, WDATF antrenörlerinin yetiştirilmesi için Aktürk ve ekibi tarafından verilecek eğitim seminerleri yakın bir zamanda başlayacak" diyerek sözlerini tamamladı.

WDATF yurt dışı temsilciliği çalışma grubu şöyle:

İlhan Değirmenci: WDATF Yurt Dışı Türkleri temsilciliği.

Kasım Keleş: WDATF Yurt Dışı Türkleri temsilciliği.

Kadriye Çetinbaşlar: WDATF Yurt Dışı Türkleri temsilciliği

Almanya

Mestan Değirmenci: Almanya Koordinatörü / Hannover il temsilciliği.

Çiğdem Bora: Almanya / Kassel il temsilciliği (Kadın kollarından sorumlu)

Hasan Özpolat: Almanya / Braunschweig il temsilciliği.

Cihan Çelik:Almanya / Köln il temsilciliği

Serkan Kırıcı: Almanya / Bayreuth il temsilciliği.

Kadir Özpolat: Almanya / Braunschweig il temsilciliği.

Hollanda

Göksel Şahinbaş: Hollanda Koordinatörü

Belçika

Uğur Kabak: Belçika Koordinatörü