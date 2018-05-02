Dünyaya boks eldiveni satıyorlar

Pakistan’da üretim yapan Türk-Pak firması, ürettiği boks eldivenleri, top ve kum torbası gibi spor malzemelerini tüm dünyaya satıyor.

Türkiye’de 20 yıl önce Pakistan’lı iş adamı Tarık Mahmut Rana tarafından kurulan Tür-Pak firması, ürettiği boks eldivenleri, top ve kum torbası gibi çeşitli spor malzemeleriyle dikkat çekiyor. Cyclone markası adı altında yapılan üretimi Pakistan’da gerçekleştirdiklerini söyleyen Tarık Mahmut Rana, ürünlerinin fiyatının uygun ve kalitesinin yüksek seviyede olması nedeniyle tüm dünyada kabul gördüğünü ifade ediyor. Firmanın bir diğer yöneticisi Okan Kumral da, firmanın iki ülke arasındaki işbirliğini ortaya koyduğunu belirterek, “Özellikle boks, kickboks, karate gibi dallarda çok iddialıyız. Kumaşlarımızı Türkiye ve Pakistan’dan temin ederek yüksek kaliteli ürünleri, minimum kar marjıyla Türk sporcularına kazandırmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız bu. Piyasadaki kalitesiz ürünleri ekarte ederek Türkiye’de ve Türkiye’den de ihracat anlamında yurt dışına ürünlerimizi pazarlıyoruz. İzmir şubemizi açtık, yakında Ankara ve Antalya’da da açılacak. Yurt dışında da bizimle çalışmak isteyen bazı firmalar var. Onlarla da görüşüyoruz” diye konuştu.

“Yeni ürünlerimiz yolda”

Marka yüzlerini yenilediklerini söyleyerek sözlerini sürdüren Kumral, “Şu anda marka yüzümüzü yeniledik. Yeni ürünlerimiz Pakistan’da yapıldı ve Türkiye’ye gelecek. Yeni ürünlerimizi şubelerimiz ve toptancılarımıza sunacağız. Bunun dışında markamızın kalitesini ortaya koyacak bazı organizasyonlar yapacağız Türkiye’de. Özellikle İzmir ve İstanbul’daki spor salonlarının hocalarına bir yemek vermeyi düşünüyoruz. Yurt dışında şampiyonlukları olan hakem ve hocalarımız var. Ürün tanıtımımızı yurt dışında yapacağız bu sayede. Bir de 3 dili destekleyen dil seçimiyle interneti kullanarak ürünlerimizi tanıtacağız” açıklamasını yaptı.