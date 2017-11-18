Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçında Başkan Dursun Özbek, takımını yalnız bırakmadı.Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya gelen Galatasaray’da yönetim de maçtaydı. Şampiyonluk yolunda ikinci sıradaki rakibiyle deplasmanda oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, takımını yalnız bırakmadı ve tribündeki yerini aldı.
Dursun Özbek’ten takıma destek
Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçında Başkan Dursun Özbek, takımını yalnız bırakmadı.