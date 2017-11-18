Dursun Özbek’ten takıma destek

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya gelen Galatasaray’da yönetim de maçtaydı. Şampiyonluk yolunda ikinci sıradaki rakibiyle deplasmanda oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, takımını yalnız bırakmadı ve tribündeki yerini aldı.

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