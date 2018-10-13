Dusko Ivanovic: 'Bu istikrarı korumamız gerekiyor'

Pınar Karşıyaka’yı sahasında 61-57 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Beşiktaş Sompo Japan’da Başantrenör Dusko Ivanovic, karşılaşmanın ardından, "Avrupa maçının ardından ligde kazanmak önemliydi. Bu istikrarı korumamız gerekiyor" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka’yı taraftarı önünde mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan’da Başantrenör Dusko Ivanovic, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Zor bir maça çıktıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Bu maçta problem yaşamadık. Bizim için zor bir maç oldu. Tüm sezon zor olacak. Genel olarak iyi defans yaptık. İlk yarı biraz problem yaşadık ve istediğimiz oyunu yapamadık. Özellikle 8 serbest atıştan yararlanamadık. Sert oynamaya çalıştık ama tempomuz yavaştı. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Bütün takımın skora katkı yapmasına da değinen Ivanovic, "Bütün takımın birlikte oynayıp takım olması için çalışıyoruz. Önemli olan sahada ne kadar kaldıkları değil. Bugün Ömer Utku sahada çok fazla kalmamasına karşın çok iyi işlere imza attı. Herkesten bunu bekliyorum" şeklinde konuştu.

Başarılı oyuncu Erkan Veyseloğlu da maçın çok zor geçeceğini bildiklerini ifade ederek, "Önemli bir maçtı. Taraftarın önemli desteğiyle galibiyet almak istiyorduk. Biraz zor oldu ama kazandığımız için mutluyuz. Bizim için moral oldu. Dilerim bu istikrarı koruyup Avrupa ve ligde iyi yerlere ulaşırız. Bu sezon bir geçiş süreci var ve bazen bu süreçler sancılı geçebiliyor. En az hasarla bu dönemi atlatarak yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.