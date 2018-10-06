Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, "Fırsatları değerlendirseydik maç bize doğru dönerdi" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Fenerbahçe’ye 78-73 mağlup oldu. Müsabaka ardından konuşan Beşiktaş Başantrenörü Dusko Ivanovic, Fenerbahçe’nin çok iyi bir takım olduğunu ifade ederek, “Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Oyunun bazı kısımlarında dikkatli olsaydık ve fırsatları değerlendirseydik maç bize doğru dönerdi. Doğru zamanda doğru hamlelerin yapılması gerekiyordu” dedi.

Kenan Sipahi: “Fenerbahçe 40 dakika aynı konsantrasyonla oynayan bir takım”

Beşiktaş Sompo Japan’ın basketbolcusu Kenan Sipahi ise birçok şeyi yaptıklarını ancak konsantrasyonlarının düştüğünü söyleyerek, “Fenerbahçe 40 dakika aynı konsantrasyonla oynayan bir takım. İyi mücadele ettik. Kazanabilirdik. Birkaç küçük hatayla böyle kaliteli takıma karşı kazanma şansımız düşüyor. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. İleride bunları göreceğiz” ifadelerini kullandı.