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21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:52

Düzce Yağlı Güreşleri başpehlivanı Recep Kara oldu

Düzce Belediyesi 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde finalde Serhat Balcı’yı yenen Recep Kara başpehlivan oldu.Düzce Belediyesi tarafından kalıcı konutlar bölgesinde yapılan Çolak İsmail Atay er meydanında düzenlenen 12. Yağlı Pehlivan...

Düzce Yağlı Güreşleri başpehlivanı Recep Kara oldu
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Düzce Belediyesi 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde finalde Serhat Balcı’yı yenen Recep Kara başpehlivan oldu.

Düzce Belediyesi tarafından kalıcı konutlar bölgesinde yapılan Çolak İsmail Atay er meydanında düzenlenen 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri kıran kırana mücadelelere sahne oldu. 32 Başpehlivanın katıldığı güreşlerde finale kalan Recep Kara, Serhat Balcı’yı puanla yenerek başpehlivan oldu.

Güreşlerin ardından Başpehlivan Recep Kara’ya kupasını Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay verdi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “İyi bir mücadele oldu. Katılan tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum. Başpehlivanımız Recep Kara’yı kutluyorum” dedi.
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