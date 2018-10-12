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12 Ekim 2018 Cuma 11:30

Eden Hazard: “Ballon d’Or’u Modric kazanır”

Chelsea’nin başarılı futbolcusu Edin Hazard, Ballon d’Or ödülünü Real Madrid’in orta saha oyuncusu Luka Modric’in kazanacağını ifade etti.Chelsea’de forma giyen Belçikalı yıldız Eden Hazard, Ballon d’Or’u Luka Modric’in kazanacağını...

Eden Hazard: 'Ballon d'Or'u Modric kazanır”
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Chelsea’nin başarılı futbolcusu Edin Hazard, Ballon d’Or ödülünü Real Madrid’in orta saha oyuncusu Luka Modric’in kazanacağını ifade etti.

Chelsea’de forma giyen Belçikalı yıldız Eden Hazard, Ballon d’Or’u Luka Modric’in kazanacağını söyledi. Kendisi de Ballon d’Or adayları arasında yer alan Hazard, ödülü kendisinin alabileceğini düşünmediğini ifade ederek, “Modric, harika bir sezon geçirdi ve ödülü onun alması gerekiyor. Bu sezonki performansları sonrası bu muhteşem bir ödül olacaktır” şeklinde konuştu.

Eden Hazard bu sezon Chelsea formasıyla İngiltere Premier Lig’de çıktığı 8 maçta 7 gol, 3 asistlik performans gösterdi.
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