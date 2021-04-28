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28 Nisan 2021 Çarşamba 22:06

Eden Hazard Form Tutamadı

Eden Hazard Form Tutamadı
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Eden Hazard, 2019 yazından bu yana Real Madrid'de Chelsea formunu yeniden keşfetmekte zorlandı.

Diğerleri, Sparta Prag'a karşı atipik sol ayaklı roketi tercih ediyor. Liverpool golü, Chelsea'deki son sezonunda kaçınılmaz olmasına rağmen çıkışıyla gelmişti. Sparta'ya karşı gol, ilkinde göze çarpan grevdi. Muhteşem bir giriş, tamamen umut ve iyimserlik.

Çoğu, schadenfreude ile bağlanmış o anlara razı olur. Tottenham'ın şampiyonluk umutlarını sona erdiren üst köşeye doğru eğilen son gol 2016'da. Francis Coquelin'i yere çarptıktan sonra Arsenal'e karşı olan gol. Sadece arka tarafında Pablo Zabaleta'nın görüntüsü.

Stamford Bridge efsanesi olarak statüsü güvende. Tehlike, iki şampiyonluğun ardındaki dehaydı. Sevinç getirdi ve daha da önemlisi bunu yaparken eğlendi. 2019'da ayrıldığında endişe ne kadar özleneceğiydi. Tehlike'nin de mücadele edebileceğini düşünen çok az kişi.

Salı günü, hala Real Madrid kariyerini ateşlemeyi bekleyen eski kulübüyle yüzleşmeyi umuyor. Redwin 100 milyon € 'luk hareketinin Bernabeu'da 50.000 bekleyen taraftar tarafından karşılanmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Tehlike henüz onlara gerçekte ne yapabileceğini göstermedi. Belki de asla yapmayacak.

2019'da Real Madrid taraftarlarına tehlike sunuluyor

Madrid'e taşınması uzun zamandır tartışılıyordu ancak ilk sezonu profesyonel kariyerinin en kötüsüydü. Hazard, kariyerinde ilk kez değil, sezon öncesi için önemli ölçüde fazla kilo alarak tonu belirledi. Bu sefer telafi edemedi.

Başarısızlıklarını kabul etmekte hızlı davrandı. Bir adaptasyon sezonu oldu dedi. İkincisinde yargılanacağım. Önümüzdeki yıl formda olmak bana bağlı.

Ancak bu ikinci sezon daha da kötüydü, ısrarlı sakatlıklar herhangi bir ivme kazanmasını engelledi. Tehlike Ekim sonuna kadar zinde değildi ve Kasım bitmeden yeniden yaralandı. Kısa ve verimsiz bir geri dönüş daha ocak ayında durduruldu.

Belçika milli takım koçu olan anlaşılır derecede sempatik Roberto Martinez, 12 veya 13 sezon boyunca 90 dakika oynadığınızda ve aniden her zaman yaptığınız şeyi yapamazsınız, dedi. Bu bir tür şok.

Tehlike'nin yokluğunda saldırıya liderlik etmek için adım atan Karim Benzema da destek oldu. Eden geldiğinden beri hiç şansı olmadı. Onun için üzülüyorum. Bize çok yardımcı olabilecek en iyi oyuncu. Üzgün ​​çünkü yıldız olduğunu kanıtlamak istiyor.

Ancak bu, elbette sorunun özüdür. Tehlike dünyanın en büyük oyuncusu ama Cristiano Ronaldo, Madrid eski favori, olmak istiyorum gerekli olması. Bu, temel bir farklılık noktasıdır Hazard'ın kendisinin takdir edecek bir öz farkındalığa sahip olduğu bir nokta.

Kendime sık sık Messi ve Ronaldo gibi olmak ve bir sezonda 50 veya 60 gol atmak için ne yapabileceğimi soruyorum dedi. Elbette deniyorum, ama asla gerçek bir golcü olamayacağımı anlıyorum.

İçimde değil. Esas olarak zihinseldir.

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