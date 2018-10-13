SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 18:05

Efe Güven: "Beşiktaş kazanmayı hak etti"

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, Beşiktaş’a karşı alınan yenilgi sonrasında yaptığı açıklamada rakibi tebrik ederek, "Beşiktaş bugün kazanmayı hak etti" diye konuştu.

Efe Güven: 'Beşiktaş kazanmayı hak etti'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, Beşiktaş’a karşı alınan yenilgi sonrasında yaptığı açıklamada rakibi tebrik ederek, "Beşiktaş bugün kazanmayı hak etti" diye konuştu.

Beşiktaş’a deplasmanda 91-77 mağlup olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda Başantrenör Efe Güven, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Beşiktaş’ı tebrik eden Güven, "Çok iyi basketbol oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. 91 sayı yiyerek maç kazanamazsınız. Beşiktaş’ın bugün 3 sayı yüzdesi oldukça yüksekti. Konuştuğumuz hiçbir şeyi yapamadık sahada. Genç bir takımız ve yeni kurulduk. Son 10 senenin en düşük bütçeli takımıyız. İnşallaha daha çok çalışarak ilerleyen zamanlarda çok daha iyi duruma geliriz" ifadelerini kullandı.

Basketbolcu Şerife Alperi Onar da sezonun ilk maçına çıktıklarını söyleyerek, "Daha yeni bir araya gelmiş bir takımız ve birlikte çok az idman yapabildik. Birbirimizi çok az tanıma fırsatı bulduk. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Galibiyetler geldikçe, birlikte daha çok idman yaptıkça daha iyi neticeler elde edeceğimize inanıyorum. İstediklerimizi yapamadık ama eminim daha iyi olacak. Karşı takımı tebrik ediyorum. Arkadaşlarımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku