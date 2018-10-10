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10 Ekim 2018 Çarşamba 22:26

Efsaneler Mardin’de gençlerle sahaya çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, eski futbolcular Beşiktaşlı Ali Gültiken, Trabzonsporlu Hami Mandıralı, Fenerbahçeli Oğuz Çetin ve Galatasaraylı Ergün Penbe, Mardin’de gençlerle...

Efsaneler Mardin'de gençlerle sahaya çıktı
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Gençlik ve Spor Bakanlığının "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, eski futbolcular Beşiktaşlı Ali Gültiken, Trabzonsporlu Hami Mandıralı, Fenerbahçeli Oğuz Çetin ve Galatasaraylı Ergün Penbe, Mardin’de gençlerle birlikte sahaya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında Mardin’e gelen futbolcular 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda çeşitli yaş kategorisindeki gençlerle ve il protokolü ile yeşil sahada maç yaptı. Ünlü futbolcular sahada soğuk havaya şartlarına aldırmadan top peşinde koşarken, taraftar hayranlarını kırmayarak bol bol hatıra resmi çektirdi. İlk olarak minikler, gençler ve kadın futbolcularla maç yapan efsane futbolcular ardından Mardin protokolü ile yeşil sahada buluştu. Etkinliğin ardından sporcu gençlere forma, top ve çeşitli hediyeler verildi.

Mustafa Yaman: "Özellikle gençler için bulunulmaz bir fırsat"

Etkinlikte konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, futbolun efsaneleri olan dört büyük takım kaptanlarının Mardin’e gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Futbolun efsanelerinin gençlerle, ihtiyarlarla böyle temsili maçlar yapmasının güzel bir anı olduğunu kaydeden Vali Yaman, “Özellikle gençler için bulunulmaz bir fırsat çünkü daha önce televizyondan izlediği abileri ile, hem tuttukları takımların hem de milli takımlarımızın kaptanlarıyla yan yana yürüdüler, beraber futbol oynadılar. Bunlar örnek kaptanlar, hem spor ahlakı hem duruşları hem örnek davranışları hem saha içinde hem de saha dışında bunlar şimdi arkadaşlara sahada gösterecekler” dedi.

Ali Gültiken: "Her geldiğimizde sevgimizi artıran bir şehir Mardin"

Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Gültiken Medeniyetler şehrini Mardin’de olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Her geldiğimizde sevgimizi artıran bir şehir Mardin, her köşesi bir pırlanta taşı, yemeğiyle, kültürüyle, insanıyla muhteşem bir yer. Dünyaya önemli mesajlar vermiş bir şehrimiz. Adalet Bakanlığımızla ile Gençlik ve Spor bakanlığımızla gerçekleştirmiş olduğumuz ’Futbol’un efsaneleri gençlerle buluşuyor kapsamında buradayız. Paneller yapıyoruz, çocuklarımızla bir araya geliyoruz, top oynuyoruz, onlarla vakit geçiriyoruz ve onlara hediyeler dağıtıyoruz. Üst üste maçlar oynayacağız ama paylaşımları çok güzel, enerjileri çok yüksek onların enerjisi bize de geçiyor. Onlarla burada olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.
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