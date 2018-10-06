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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:52

Eğirdir Elmaspor, ilk maçında mağlup

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Eğirdir Elmaspor, sezonun ilk maçında Tofaş’a 3-2 yenildi.Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubunda Eğirdir Elmaspor, Eğirdir Kapalı Spor Salonunda Tofaş Spor’u ağırladı....

Eğirdir Elmaspor, ilk maçında mağlup
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Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Eğirdir Elmaspor, sezonun ilk maçında Tofaş’a 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubunda Eğirdir Elmaspor, Eğirdir Kapalı Spor Salonunda Tofaş Spor’u ağırladı. Karşılaşmada Eğirdir Elmaspor takımı; Antrenörler Mehmet Mansuroğlu ve Aziz Sayı’nın yönetiminde, Mehmet, Okay, Oğuzhan, İlhan, Kerem, Sefa, Mert, Fevzi, Soner, Onur, Halil, Berat, Ali, Erhan (K) kadrosuyla sahaya çıktı.

Karşılaşmayı; Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Elmaspor Kulübü Başkanı Abdullah Turan ile Eğirdir Spor Kulübü Başkanı Halil İbrahim Uysal birlikte izlediler. Birinci seti Tofaş (25-20) önde bitirirken ikinci seti Eğirdir Elmaspor (25-22) aldı. Üçüncü seti kaybeden (25-16) Elmaspor, dördüncü seti 25-18 önde bitirerek beraberliği sağladı. Beşinci seti 15-7 skorla kaybeden Elmaspor sahadan 3-2 mağlup ayrılarak 1 puana razı oldu.

Eğirdir Elmaspor Voleybol Takımı önümüzdeki hafta Cumartesi günü deplasmanda Düzce Belediyespor ile karşılaşacak.
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