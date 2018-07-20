Ekstrem spor tutkunları Samsun Falcon Fest’te buluşuyor

Türkiye’nin ilk ve tek ekstrem sporlar festivali Falcon Fest, bu yıl ikinci kez Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) tarafından Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nda düzenlenecek.

Türkiye’nin ilk ve tek ekstrem sporlar festivali Falcon Fest, bu yıl ikinci kez Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) tarafından Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nda düzenlenecek.

Uluslararası Falcon Fest bu yıl ikinci kez Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMTAB tarafından Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nda 4-9 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası ekstrem sporlar festivalinin ikinci yılında Kano, Dragon Bot, Yamaç Paraşütü, Kitesurf, Paramotor, BASE Jump, Slackline/Highline, Kaya Tırmanışı, Trekking ve Dağ Bisikleti olmak üzere 10 spor dalında 14 ülkeden her biri alanlarında uzman yaklaşık 620 sporcu katılıyor.

Açılış Şahinkaya Kanyonu’nda

Şahinkaya Kanyonu festivalin açılışının yapılacağı 4 Ağustos’ta Kano ve Dragon Bot Kanyon Geçişi, Basejump, Rope Jump, Yamaç Paraşütü, Paramotor, Highline, Kaya Tırmanışı ve Trekking etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Kanyonda festivalin ikinci gününde Dragon Bot Maraton yarışı, festivalin üçüncü gününde Deniz Kanosu Maraton Yarışı düzenlenecek.

Vezirsuyu Tabiat Parkı konserlere ev sahipliği yapacak

Vezirsuyu Tabiat Parkı’ndaki etkinlikler ise festivalin açılış günü olan 4 Ağustos’taki Dağ Bisikleti Yarışı ile başlayacak. Festivalin ikinci gününde başlayan kano etkinliği, bisiklet gezisi ve slackline etkinlikleri 9 Ağustos’a kadar devam edecek. 7-9 Ağustos tarihleri arasında katılımcılar, düzenlenen pilates ve egzersiz aktivitelerine de katılabilecek. Vezirsuyu Tabiat Parkı aynı zamanda festival boyunca birçok grubun konserlerine de ev sahipliği yapacak.

Bunlarla birlikte, festival kapsamında 5 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye’nin ilk uzun mesafe triatlonu olan Samsun Triatlonu Çobanlı İskelesi Atakum’da gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında sprint (kısa), olimpik ve uzun mesafe olmak üzere üç ayrı disiplinde yapılacak yarışmalara 9 ülkeden 350 uluslararası sporcunun katılması bekleniyor.