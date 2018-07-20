Elazığ İl Özel İdare’ye Süper Lig’den takviye

Elazığ İl Özel İdarespor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Abdullah Gül Üniversitesi’nden İlknur Yıldızhan’ı renklerine bağladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Mavi-Beyazlı ekip son olarak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Abdullah Gül Üniversitesi’nden İlknur Yıldızhan’ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Abdullah Gül Üniversitesi takımıyla Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Lig’de mücadele eden İlknur Yıldızhan 1996 doğumlu ve 1.86 boyunda. Uzun forvet pozisyonunda oynayan İlknur, daha önce kariyerinde Mersin BŞB Gelişim, Mersin BŞB., Adana ASKİ, Mersin Kurtuluş, Meski takımlarının formasını giydi. 2014 yılında Genç Kızlar Anadolu Şampiyonası’nın da en değerli oyuncusu seçilen İlknur Yıldızhan, geçtiğimiz sezon Abdullah Gül Üniversitesi Basketbol takımıyla 14 karşılaşmada ortalama 14 dakika süre alıp, 1.8 sayı ve 2.1 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.