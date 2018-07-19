Elazığspor Başkan Adayı Yumakgil: “Taşın altına elimizi koymamız lazım”

Elazığspor’da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan iş adamı İrfan Yumakgil, görevden kaçmama adına ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’de yaklaşan yeni sezon öncesi maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan Elazığspor’da, iş adamı İrfan Yumakgil başkan adaylığını açıkladı. Elazığspor Tesisleri’nde İHA’ya değerlendirmelerde bulunan Yumakgil, oluşacak olan konsensüs ile sıkıntıları giderme gayretinde olacaklarını söyledi.

Elazığspor’da daha önce belli zaman aralıklarıyla yöneticilik yaptığını anımsatan Başkan Adayı İrfan Yumakgil, "Maddi, manevi bir şeyler vermeye çalıştık kulübümüze. Mehmet Ağar beni aradı, arkadaşlarım zikrettiler. Daha sonra sohbetimizde Elazığspor’un durumunu anlattı. Biz de Elazığspor sevdalısı olduğumuz için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışırız dedik. Bu bir İrfan Yumakgil’in, bir Mehmet Ağar’ın, bir vekillerimizin, bir valimizin, bir belediye başkanımızın altından kalkacağı bir iş değil. Bir konsensüs olması gerekiyor. Daha sonra belediye başkanımızla görüştük. Bu enkazdan nasıl kurtulacağımız şeklinde iki saat konuştuk. Ortaya çıkan her türlü desteği üst tabakanın vereceği yönünde fikir birliğine vardık. Biz görevden kaçmama adına elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Bu seneki giderlerle birlikte 60-65 Milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu düşündüğünü kaydeden Yumakgil, “Bunun 16 Milyon TL’si TFF’den gelen gelirlerle karşılanacak. Gelirlerin dışında bir hesap yaparsak, 40 Milyon TL gibi bir rakam bulmamız lazım. Bunu da belediye başkanımız, valimiz, son başbakanımız Binali Yıldırım’ın sözleriyle, milletimizin teveccühü ile inşallah buluruz. Bulamazsak bu iş yürümez. Esnaflık yapan adamlar iyi bilir, temerrüde düşersen sıkıntı olur. Elazığspor da temerrüde düşmüş durumda. Elazığspor’un kapandığı şeklinde haberler yer aldı. Belediye başkanımız da bu durumdan çok üzgün. Çocuklarımızın, torunlarımızın bu vitrine düşmesi bizi üzüyor. Bunun için taşın altına hep birlikte elimizi koymamız lazım. Transfer tahtası açılmadığı sürece sıkıntı olur. Kısa vadede tahtanın açılması ve 27 Temmuz’daki kongrede bir oluşum olması gerektiğini düşünüyorum" diye ifade etti.