Elazığspor için sosyal medyada kampanya

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şahsi hesabından Elazığspor için yaptığı 10 bin TL’lik bağışla Elazığspor’a sosyal medyadan destek kampanyası başlattı.TFF 1. Lig’de mücadele eden ve maddi sıkıntı yaşayan Elazığspor için...

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şahsi hesabından Elazığspor için yaptığı 10 bin TL’lik bağışla Elazığspor’a sosyal medyadan destek kampanyası başlattı.

TFF 1. Lig’de mücadele eden ve maddi sıkıntı yaşayan Elazığspor için Vali Çetin Oktay Kaldırım, destek çağrısı yaparak valilik öncülüğünde kampanya başlattı. Valilik öncülüğünde sosyal medyadan bugün saat 20.23’te başlatılan gündem çalışması kapsamında, Vali Kaldırım, kendi hesabından 10 bin TL’lik bağışta bulunduğunu açıklayarak herkesten destek istedi.

Sosyal medyada kampanya başlatılmadan önce açıklamada bulunan Vali Kaldırım "Elazığspor çok önemli bir marka ve Türkiye’nin gururu olmuş, Türkiye’ye mal olmuş bir takım. Bu takım bulunduğu bölgede spordan öte sorumluluk üstlenen, bölgede spor ve sosyal aktivitelere önemli bir altyapı sağlayan, gözbebeğimiz gibi baktığımız en büyük markalarımızdan biri. Elazığspor’a destek amaçlı kampanya başlatıyoruz ve bu amaçla sosyal medyada bugün 20.23’te gündem çalışması yapıyoruz. Taraflı tarafsız herkesin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gündem çalışmasının başlatılmasının ardından şahsi hesabından 10 bin TL’lik bağışını açıklayan Vali Kaldırım şu ifadelere yer verdi: "Haydi Elazığ, haydi Türkiye. Elazığspor’a destek kampanyasını şahsi hesabımdan yaptığım 10 bin Lira’lık bağışla başlatıyorum. Taraflı tarafsız herkesi, şehrimizin ve ülkemizin gururu Elazığsporumuza destek vermeye davet ediyorum. Elazığspor Hepimizin."