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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:33

Elazığspor, ligi galibiyetle tamamlamak istiyor

Ligin son haftasında genç futbolcularla sahaya çıkmayı düşündüğünü aktaran TY Elazığspor’un Teknik Sorumlusu Muammer Sürmeli, sezonu galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi.Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında İstanbulspor’la karşı...

Elazığspor, ligi galibiyetle tamamlamak istiyor
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Ligin son haftasında genç futbolcularla sahaya çıkmayı düşündüğünü aktaran TY Elazığspor’un Teknik Sorumlusu Muammer Sürmeli, sezonu galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında İstanbulspor’la karşı karşıya gelecek olan TY Elazığspor, bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik Sorumlu Muammer Sürmeli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana teknik heyet tarafından izinli olan Sezgin Coşkun, Canberk Dilaver, Murat Akça, Alpaslan Öztürk ve Halil İbrahim Pekşen katılmazken, sakatlıkları bulunan Bjarnason, Emre Öztürk ve Muhamed İldiz’de yer almadı.

Sakat futbolcuların durumuna baktıktan sonra maç günü oynayacak kadroyu sahaya süreceklerini dile getiren Teknik Sorumlu Muammer Sürmeli, "Sahamızda ligi galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Sezon bitti, artık her şeyin hayırlısı diyorum. Sakat ve cezalı oyuncuların durumlarına baktıktan sonra, genç oyuncularımıza şans vereceğiz. Onlar da bir kendilerini göstersinler. Elazığ kamuoyunun elimizdeki genç oyuncuların bizlere gelecek senelerde neler verebileceğini görmesini istiyorum. Onlara şans vermeyi düşünüyorum” dedi.
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