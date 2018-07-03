Elazığspor’da 2 imza

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, transfer çalışmaları kapsamında dış transferde Büyükçekmece Tepecikspor’da forma giyen defans oyuncusu Caner Bulut ile 1 yıllık, iç transferde ise defans oyuncusu Emre Öztürk ile yeniden anlaşmaya vararak 2 yılık sözleşme imzaladı.

Elazığspor, Caner Bulut ve Emre Öztürk ile sözleşme imzaladı.

Elazığspor, Caner Bulut ve Emre Öztürk ile sözleşme imzaladı.Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, transfer çalışmaları kapsamında dış transferde Büyükçekmece Tepecikspor’da forma giyen defans oyuncusu Caner Bulut ile 1 yıllık,...

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