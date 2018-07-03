Elazığspor, Caner Bulut ve Emre Öztürk ile sözleşme imzaladı.Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, transfer çalışmaları kapsamında dış transferde Büyükçekmece Tepecikspor’da forma giyen defans oyuncusu Caner Bulut ile 1 yıllık, iç transferde ise defans oyuncusu Emre Öztürk ile yeniden anlaşmaya vararak 2 yılık sözleşme imzaladı.
Elazığspor’da 2 imza
Elazığspor, Caner Bulut ve Emre Öztürk ile sözleşme imzaladı.Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, transfer çalışmaları kapsamında dış transferde Büyükçekmece Tepecikspor’da forma giyen defans oyuncusu Caner Bulut ile 1 yıllık,...