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12 Ekim 2018 Cuma 10:47

Elazığspor’da personel iş bıraktı

Maddi anlamda zor günler geçiren Elazığspor’da, kulüp personelleri yaklaşık 14 ayı bulan alacaklarının ödenmemesi üzerine iş bırakma eylemi yaptı.

Elazığspor'da personel iş bıraktı
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Maddi anlamda zor günler geçiren Elazığspor’da, kulüp personelleri yaklaşık 14 ayı bulan alacaklarının ödenmemesi üzerine iş bırakma eylemi yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, sıkıntılı günler geçiriyor. Geçmiş yönetimlerde dahil olmak üzere mevcut yönetimin de ödeme yapmadığı kulüp personelleri iş bırakma eylemine gitti. Yaklaşık 14 aylık maaşını alamaya aşçısından, servis şoförüne, muhasebecisinden, güvenlik görevlisine kadar tüm personeller Elazığspor Sosyal Tesisleri’nde oturma eylemi yaptı.Personelin, bu sabah futbolculara kahvaltı da hazırlamadıkları ileri sürüldü.
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