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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:48

Elaziz Belediyespor play-off için hazırlanıyor

Hafta sonu kritik bir maça çıkacak olan Elaziz Belediyespor’da Teknik Direktör Alaattin Tutaş, Kızılcabölükspor maçını kazanıp play-off’a kalacaklarını söyledi.

Elaziz Belediyespor play-off için hazırlanıyor
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Hafta sonu kritik bir maça çıkacak olan Elaziz Belediyespor’da Teknik Direktör Alaattin Tutaş, Kızılcabölükspor maçını kazanıp play-off’a kalacaklarını söyledi.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, hafta sonu Kızılcabölükspor ile sezonun son maçında karşı karşıya gelecek. Elazığ ekibi son haftaya girilirken en yakın takipçisi Büyükçekmece Tepecikspor’un 2 puan önünde yer alıyor. İkili averajda Büyükçekmece Tepecikspor’dan önde olan kırmızı-lacivertli takıma alacağı 1 puan play-off için yetiyor. Öte yandan, hazırlıklarını devam ettiren Elaziz Belediyespor’da, eksik ya da cezalı futbolcu bulunmaması teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Bütün maçlara bedel bir karşılaşma için hazırlandıklarını belirten Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, "Bu işi buraya kadar bırakmamamız gerekiyordu. Deplasmanda ve iç sahada kaybettiğimiz gereksiz puanlar vardı. O zaman bugünleri düşünebilseydik son maça bırakmazdık. Kızılcabölük maçı da gerçekten zor geçecek. Onlar da sıralama için oynayacaklar. Bizim takımımız gerçekten play-off oynamayı hak ediyor. Futbolcu kardeşlerimiz Düzyurtspor maçının morali ile bu maçta daha iyi bir performans sağlayacaklar. Dönüm maçlarına bakıldığında, ne zaman bir dönüm maçımız olduysa futbolcu kardeşlerim kazandılar. İnşallah bu maçta da gerekli başarıyı sağlayıp play-off’a çıkacağız. Play-off’a çıktığımız takdirde hedefimiz belli. İnşallah da o günleri göreceğiz diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
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