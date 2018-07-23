Elaziz Belediyespor sezon öncesi güç depoluyor

Elaziz Belediyespor, yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını Elazığspor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Elaziz Belediyespor, hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Alaattin Tutaş ve yardımcıları refakatinde Elazığspor Tesisleri’nde çalışan kırmızı-lacivertliler, idmanları yoğun bir tempo ile geçiriyor. Antrenman öncesi Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, Gölcükspor’dan yeni transferi Cenk Cengiz ve Erzin Belediyespor’dan transfer edilen forvet Samet Taşbasın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“3-4 transfer daha düşünüyoruz”

Yaklaşık bir hafta önce yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirten Teknik Direktör Alaattin Tutaş, “Allah nasip ederse 3 Ağustos’a kadar buradayız. 3 günlük iznin ardından 6 Ağustos’ta Afyon’a gideceğiz. 1. etap kampında sadece altyapımızı, denemeye gelen futbolcuları görmek ve yeni transferleri kaynaştırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Bu arada altyapımızdan iki ismi bünyemize kazandırdık. Kaleci Hüseyin ve Türker. Çünkü altyapıya önem verdiğimiz zaman daha iyi olacak. Onlar adına da mutluluk duyuyorum. Transferde karakterli futbolcuları aldık. Antrenmanın bazı bölümlerinde sessizlik hakim oluyor. İşitme Engelliler Futbol Takımı’na mı geldik diyorum bazen. Yani o derece disiplinli çalışıyorlar. Transferlerden memnunum. 3-4 transfer daha düşünüyoruz, henüz eksik mevkilerimiz var. Belediyespor’u taşıyacak futbolcuların peşindeyiz. Önümüzdeki hafta inşallah o transferleri de bitireceğiz. Afyon’a kampına gittiğimiz de takımımız hazır olacak. Geçen sezon yakalanan başarının daha da üstüne çıkmak istiyoruz. İnşallah da o başarıyı yakalarız” dedi.

“Diğer takımların ne yaptığını düşünmüyoruz”

Yeni sezona Kemerspor 2003 maçıyla başlayacaklarını hatırlatan Tutaş, “Biz geçen sezon geldiğimizde de söylemiştik. Maçları kazanalım, hedefi biz belirleyelim. Bu ligi biz istediğimiz şekilde yönlendirelim. Biz diğer takımların ne yaptıklarını düşünmüyoruz. Sadece kendi takımımızın alacağı sonuçları düşünüyoruz. İnşallah uyum yakaladığımız zaman geçen seneki Elaziz Belediyespor’un üstüne koymak istiyoruz. Maçlar başlasın hedefimiz belli olacaktır” şeklinde konuştu.

“Belediyespor’un nasıl bir takım olduğunu herkes görecek”

TFF 3. Lig 2. Grup’taki fikstürlerini de değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, “Bütün takımlarla oynayacağız. İlk maç veya son maç olması önemli değil. İyi veya kötü takım da yok. Sahaya çıkıp mücadele ettiğin zaman şampiyonluğun en büyük adayları senin yanında sönük kalıyor. Fikstür avantajı ya da dezavantajı gibi bir şey düşünmüyorum ben. İlk Kemerspor 2003 maçıyla başlayıp ondan sonraki süreçte Belediyespor’un nasıl bir takım olduğunu, yenilse dahi mücadele ederek yenildiğini herkes görecek” ifadelerini kullandı.

Cenk Cengiz: “Tekrar Elazığ’da olmaktan mutluyum”

Gölcükspor’dan transfer edilen başarılı orta saha Cenk Cengiz ise kamp çalışmaları ve takımın durumuyla ilgili şunları söyledi:

“Çalışmalar oldukça iyi gidiyor. Benim için de tekrar Elazığ’a dönmem gayet iyi. Çok severek oynadığım bir şehirdi. Geçen sene ortada bir başarı var. Biz de o başarının üstüne çıkmak istiyoruz. İnşallah sezon sonunda istediğimiz yerde oluruz. Şu anda her şey iyi. Kulüp müdürümüz Metehan Kaçar ile konuştuk. Ben de çok sıcak bakıyordum tekrardan gelmeye. Alaattin hocamız da vesile oldu. Metehan ağabeyle, Alaattin hocanın olması benim için önemli bir etkendi. O yüzden ilk tercihim burasıydı. Daha iyi çalışıp, daha iyi yerlerde olacağız. 2. grup gayet zorlu olacak. Dişli takımlar var. Bu ligde önemli olan aile ortamı. Burada da zaten fazlasıyla var. Sahada bizim gerekenleri yapmamız lazım. Takım halinde koşup mücadele etmemiz lazım. Gerisi kolay” diye konuştu.

Samet Taş: “Gol atmak ketçap sıkmaya benzer”

Erzin Belediyespor’dan transfer edilen forvet Samet Taş da, “Gayet güzel geçiyor çalışmalar. Beklediğimden çok daha sıcak bir ortam buldum burada. Hocalarımız, kulüp çalışanlarımız gayet iyi. Bu birliktelik bizi başarıya götürecek. Ben buraya gelmeden biliyordum zaten Elazığ’ı. Kulübü de tanıyordum. Alaattin hocayı duymuştum. Mete ağabeyin de babacan biri olduğunu gördüm. Geldiğime de çok memnunum. Hep beraber güzel başarılar elde edip kulübe yakışan şekilde sonuçlar alırız inşallah. Benim gol yollarındaki ilk hedefim gol. İlk golü attıktan sonra büyüklerimizin dediği gibi ‘gol atmak, ketçap sıkmaya benzer. Sıktıkça, sıkasın gelir.’ İnşallah ilk golü bulduktan sonra hedef kendi kendini belli eder” açıklamasında bulundu.