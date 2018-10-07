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07 Ekim 2018 Pazar 21:28

Eljero Elia: “Verdiğiniz bu emek alınınca çok canımız yandı”

Medipol Baakşehir futbolcusu Eljero Elia golün iptaliyle ilgili, “Verdiğiniz bu emek alınınca çok canımız yandı” dedi.

Eljero Elia: 'Verdiğiniz bu emek alınınca çok canımız yandı”
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Medipol Baakşehir futbolcusu Eljero Elia golün iptaliyle ilgili, “Verdiğiniz bu emek alınınca çok canımız yandı” dedi.

Süper Lig’in 8. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaşması 0-0 sona erdi. Maçın ardından konuşan Medipol Başakşehir futbolcusu Eljero Elia maça hakim olan tarafın kendileri olduğunu ifade ederek, “Maçın ötesine geçen başka konu var. Benim attığım nizami bir gol vardı ve VAR’ın çalışmıyor olması, golün verilmemesi bizi üzdü ve zorumuza gitti. 1 hafta boyunca maçı kazanmak için çalışıyoruz. Verdiğiniz bu emek alınınca çok canımız yandı. Nizami net golümüz bu kaostan dolayı verilmedi. Benim golle ilgili kafamda soru işareti yok. Golü attıktan sonra sevinirken hakem kulaklığına gitti. İçeriden haber aldığını sandım bir şey demedim. Soyunma odasına gelip bakınca nizami bir gol olduğunu gördük. Biz bütün hafta bu maça çalışıyoruz. O zaman biz futbol oynamayalım hiç maça çıkmayalım otomatikman 3 puanı verelim. Bugün emeğimiz bizden alındı. Hakemler art niyetli demeyelim. Bizim takımdaki sarı kart sayısı fazlaydı. Bazen biraz baskıdan dolayı ev sahibi takıma karşı biraz daha rahat verebiliyor olabilir. Sadece VAR sisteminde bu tarz hataların yapılmaması lazım. Çok şaşkınım. VAR varken bu hatlar yapılıyorsa sorgulamak lazım” ifadelerini kullandı.
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