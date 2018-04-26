Elmander ile Galatasaray arasında ki görüşmelerin perde arkası şu şekilde

Johan Elmander Ocak ayında futbolu bıraktıktan sonra sonunda konuştu ve böylece uzun süren sessizliği bitmiş oldu. Kendisi ünlü İsveç gazetesi olan Aftonbladet son derece özel bir röportaj verdi ve bu röportajda her türlü soruya yanıt verdi.

Galatasaray takımında göreve gelmesinden futbolu bırakana kadar geçen sürecine dair her şeyi ayrıntılı olarak değerlendirdi.

Kendisine soru yönelten gazeteci kendisini mutlu gördüğünü dile getirdi. Sporu bırakmasının en temel sebebinin ise sağlık sorunları olduğunu dile getirdi. Bilindiği üzere JohanElmander 36 yaşında.

Futbolu bıraktıktan sonra bitkisel ağırlıklı beslendiğini dile getirdi ve ayrıca günde 2 kere idman yaptığını röportajda açıkladı.

Futbol oynarken kendisinin bazen sersem gibi olduğunu şu ise kendini gayet iyi hissettiğini dile getirdi. Artık baş ağrılarının bittiğini, rahatça uyku uyuyabildiğini de ifade etti.

Örgryte'nin yani daha önce oynadığı takımdan bir süre destek aldığı da sözlerinin en ilgi çeken kısımlarından bir tanesi oldu. Kendisi baş ağrıları ile bir süre futbol oynayama devam etmiş.

Konuşmasında gelecek kaygılarına da değinen oyuncu bunun da son derece kendince normal olduğunu açıkladı.

Kendisi için bir karar verdiğini ve bunun doğru olduğunu belirtti. Son olarak 3-0 yenilgi aldıkları Helsingborg maçı sonrası bu kararın kendisi için netleştiğini ifadelendirdi.

Antrenörlük kursuna gitmek gibi bir planınız var mı?

Futbolu bırakan üst düzey futbolcular için bu eğitimlerin çılgınca olabileceğini, yeterli zaman ayırmak gerektiğini lakin yine de antrenörlük kurslarına yazılacağını ifade etti.

Galatasaray için çalıştığını ama antrenörlük kurslarına yazıldığı için şu an ülke değişimi yapmayacağını lakin takım için alınacak kimi futbolcuları gözlemlendiğini net bir biçimde açıkladı. Bu konuda Fatih Terim ile hem fikir olduklarını söyledi.

Söylenenin aksine golcüleri çalıştırmayacağını söyledi. Futbol dünyasındaki en güncel haberleri ve maçlara açılan en yüksek oranları en iyi bahis siteleri üzerinde bulabilirsiniz.