Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 23:21

Emmanuel Adebayor: “Hat-trick yaptığım için mutlu ve heyecanlıyım”

Medipol Başakşehirli yıldız oyuncu Emmanuel Adebayor, Galatsaray’a karşı ikinci kez hat-trick yaptığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Emmanuel Adebayor: 'Hat-trick yaptığım için mutlu ve heyecanlıyım”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Medipol Başakşehirli yıldız oyuncu Emmanuel Adebayor, Galatsaray’a karşı ikinci kez hat-trick yaptığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir’in yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu dile getiren Adebayor, “Önemli olan kazanmaktı. Ben de kendimi heyecanlı hissediyorum. Daha önce Galatasaray’a karşı hat-trick yapmıştım ve yine yaptım. Ama bence bugün biz takım olarak çok önemli bir karakter ve duruş sergiledik. Her şeyden önemlisi buydu maçı kazanmaktı” şeklinde konuştu.

“Rakip takımın hocası tarafından övgü almak güzel”

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve Bafetimbi Gomis tarafından övgüyle bahsedilmesi hatırlatılan Togolu yıldız, şu ifadelere yer verdi:

“İkisine de çok müteşekkirim benim performansımla ilgili söyledikleri için. Tabii ki her zaman rakip takımın hocası tarafından övgüyle bahsedilmek güzel bir şey bundan dolayı çok mutlu oldum. Gomis ile ilgili konuşmak gerekirse Fransa’dan itibaren başlayan 15 yaş altı 17 yaş altı Fransa 2. Ligi, Fransa 1. Ligi Avrupa maçları birçok oyunda karşı karşıya geldik. O da bu sezon çok iyi bir sezon geçiriyor. Ben de kendi adıma çok güzel bir sezon geçiriyorum. Bu iki isimden övgü almak benim için çok mutlu.”

“Şampiyonluk konuşmak için erken”

Şampiyonluktan bahsetmek için henüz erken olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, “Şampiyonlukla ilgili konuşmak için çok erken. Maçı kazandık ama önümüzde Kayserispor maçı var. Kayserispor maçını da kazanmamız gerekiyor. Çok zor bir maç. Daha şampiyonlukla ilgili konuşmak için çok erken. Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Sezon sonunda da duruma göre bakacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<