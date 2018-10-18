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18 Ekim 2018 Perşembe 10:23

Enflasyonla mücadeleye Adana Demirspor’dan destek

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na spor camiasından da destek geldi. Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Kulübü bilet fiyatlarında indirime gitti.

Enflasyonla mücadeleye Adana Demirspor'dan destek
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Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na spor camiasından da destek geldi. Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Kulübü bilet fiyatlarında indirime gitti.

Adana Demirspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, milletinin ve devletinin her zaman yanında olan Adana Demirspor Kulübü’nün, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek olarak bilet fiyatlarında indirim kararı aldığı belirtildi.

Bugünden geçerli olmak üzere, tüm tribünlerde indirimli bilet satışı gerçekleşecek. Buna göre, kapalı tribün bilet fiyatı 50 TL’den 35 TL’ye, maraton 25 TL’den 17 TL’ye, kale arkası ise 25 TL’den 10 TL’ye düşürüldü.
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