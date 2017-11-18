Ereğli ilçesinde okçuluk öğrenen sporcular destek bekliyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde Ata sporu okçuluğa ilgi her geçen gün artarken, sporcular kendilerine yapılacak destekleri bekliyor.Ereğli’de yaklaşık bir yıl önce Gençlik ve Spor Merkezi tarafından başlatılan okçuluk eğitimlerine ilgi her...

Konya’nın Ereğli ilçesinde Ata sporu okçuluğa ilgi her geçen gün artarken, sporcular kendilerine yapılacak destekleri bekliyor.

Ereğli’de yaklaşık bir yıl önce Gençlik ve Spor Merkezi tarafından başlatılan okçuluk eğitimlerine ilgi her geçen gün artıyor. Gençlik merkezi salonunda eğitim alan öğrenciler Aralık ayında Samsun’da yapılacak olan şampiyonaya hazırlanıyor. Şampiyonada dereceye girmek için yarışacak olan sporcular kendilerine destek verilmesini istiyor.

Konu hakkında bilgi veren Okçuluk Eğitmeni Engin Ayhan, “Türkiye’nin çoğu yerinde olmayan okçuluğu biz bir yıldır Ereğli’de devam ettiriyoruz yakın zamanda Samsun’da yapılacak olan müsabakalara katılacağız sporcularımız burada başarıya ulaşmak için bir yıldır çalışıyor artık son bir ay kala çalışmalarımızı daha da sıklaştırdık” dedi.

Bu faaliyetin Ereğli tarihinde ilk olduğuna dikkat çeken Ayhan, “İlçe olarak okçuluğa önem veriyoruz. Bu yüzden çok şanslıyız. Çünkü Türkiye’nin birçok yerinde okçuluk sporu yok. Biz bu sporu sadece salonda atış yaparak değil kullandığımız malzemeleri bile kendimiz hazırlayarak icra ediyoruz. Okçuluk alanında eğitmen sayısında da sıkıntı yaşanıyor ama Ereğli bu spor dalında eğitim konusunda istediğini alıyor. Tek sıkıntımız malzeme eksikliğimiz. Sağ olsun velilerimiz destek veriyor okçuluk pahalı bir spor dalı ama maalesef tam anlamda kendimize yetemiyoruz, ciddi bütçeler ayrılması gerekiyor. Bu sporu yapmak bir tek velilerin desteği ile olmuyor. Bu yüzden bizlere ve sporcularımıza destek verecek sponsor arıyoruz” diye konuştu.

Bir sporcuya ait malzeme fiyatının yaklaşık 5 ya da 6 bin liraya kadar çıktığını kaydeden Ayhan, ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ereğli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cumali Özince ise, okçuluk sporunun isabetli karar alma konusunda gençlere yardımcı olduğunu belirterek, “Nişan aldıktan sonra atış anını karar vermek büyük idareci niteliğidir. Büyük idareciler ne zaman karar verebileceklerini iyi bilir. Çocuklarımızda nişanı tam alıp ondan sonra karar veriyorlar ki bu yüzden sadece sporcu değil idareci de yetiştiriyoruz. İleride çocuklarımız bu konuda çok güzel gelişmeler sağlayacaklardır” dedi.



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Sporcular okçuluk dalında başarılı olmak için gelecek destekleri beklediklerini kaydetti.