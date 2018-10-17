SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 22:37

Ergin Ataman: “Maçı ikinci çeyrekte kaybettik”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmayı ikinci çeyrekte kaybettiklerini söyledi.

Ergin Ataman: 'Maçı ikinci çeyrekte kaybettik”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmayı ikinci çeyrekte kaybettiklerini söyledi.

THY Euroleague’in 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a 93-79’luk skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Açıkçası maçı ikinci çeyrek kaybettik. Benchten gelen oyuncularla savunmada gücümüz yitirdik. Bu sürede Zalgiris çok iyi oynadı. Bu sürede de doğru atışları attılar ve sayı buldular. Hücum ribaundlarını da iyi aldılar. Maçın sonuna doğru enerjimizi koyduk. Euroleague seviyesindeki bir maçta iyi mücadele etmeniz gerekir. Zalgiris’i galibiyetinden dolayı tebrik ederim” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku