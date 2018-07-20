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20 Temmuz 2018 Cuma 11:08

Erhan Erentürk, Buffon’un yolunda

Beş yıl boyuncu formasını giydiği Karşıyaka’dan ayrılarak Altınordu’ya transfer olan kaleci Erhan Erentürk, idolünün İtalyan kaleci Gianliugi Buffon olduğunu söyledi.

Erhan Erentürk, Buffon'un yolunda
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Beş yıl boyuncu formasını giydiği Karşıyaka’dan ayrılarak Altınordu’ya transfer olan kaleci Erhan Erentürk, idolünün İtalyan kaleci Gianliugi Buffon olduğunu söyledi.

Altınordu’nun yeni transferi genç kaleci Erhan Erentürk, idolünün Buffon olduğunu açıkladı. Juventus’ta efsaneleşen ve sezon başında Paris Saint Germain’e transfer olan 40 yaşındaki kaleciyi her yönüyle örnek aldığını belirten Erentürk, “Buffon hem futbolculuk kariyeri hem de özel yaşamı ile herkes için örnek bir isim. Onun videolarını izleyerek büyüdüm ve kendisini hep örnek aldım” dedi.

Gözünü Avrupa’ya dikti

Kendisini sürekli geliştirmek için Buffon’un yanı sıra Muslera’yı da takip ettiğini, iki kalecinin de en iyi yönlerini incelediğini ifade eden genç file bekçisi, “Bir kaleci en verimli çağını 25’li yaşlardan sonra yakalıyor. Önümde uzun bir kariyer var. Hedefim, Altınordu’da bu gelişimimi iyi bir noktaya taşıdıktan sonra Avrupa’da forma giymek. Benden sonra 1 numaralı formayı giyeceklere ise örnek alabilecekleri bir kariyer bırakmak istiyorum” diye konuştu.

Altınordu’nun bir kaleci için en doğru tercih olduğunu da sözlerine ekleyen Erhan Erentürk, “2012’den bu yana kaleyi koruyan Ramazan Evren Üstündağ, Tolgahan Acar ve Berke Özer bunun iyi örnekleri. Erce Kardeşler ise bana göre geçen sezon Spor Toto 1. Lig’in en iyi oyuncusu olacak performans sergiledi. Herkese emek veren Kaleci Antrenörümüz Atilla Küçüktaka’ya teşekkür ederim. İş disiplini olarak ondan öğrenecek çok şeyimiz var” dedi.
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