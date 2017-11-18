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18 Kasım 2017 Cumartesi 18:42

Erkan Sözeri: "Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla ayrılmak sevindirici"

Gazişehir Gaziantep FK Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “İki puan kaybettik gibi gözükse de en azından bir puan aldık diye sevinmek geriyor” dedi.Adana Demirspor karşısında alınan 2-2 beraberliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Gazişehir...

Erkan Sözeri: 'Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla ayrılmak sevindirici'
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Gazişehir Gaziantep FK Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “İki puan kaybettik gibi gözükse de en azından bir puan aldık diye sevinmek geriyor” dedi.

Adana Demirspor karşısında alınan 2-2 beraberliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Gazişehir Gaziantep FK Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Maçtan önce çok zor bir deplasman olacağını biliyorduk zaten tanıdığımız bir camia her zaman için de zor bir deplasman olmuştur. İki takım oyuncularını da kutlamak lazım. Adana Demirspor’da son üç maçı mağlup oldukları için bu maçı kazanmayı çok istediler. Maç içerisinde öne geçtik ama maç içerisinde yapmış olduğumuz hatalardan dolayı da geriye düştük son dakika da attığımız gol ile de en azından 1 puanı kurtardık. Bizim için böylesine zor deplasmandan puanla dönmek sevindirici diye düşünüyorum. Belki topun bizde kalma oranı daha çoktu ama öne geçen taraf Adana Demirspor oldu. Sonuç bizde az top kalsa bile doğru pozisyon olan futbolun doğrularını yapan kazanıyor. Son dakika golü bizim takımımıza ilaç gibi geldi diyebilirim. Fazla söylenecek bir şey yok iki takımı da tebrik ediyorum. Her iki takım da puan için bütün savaşlarını verdiler. Baktığımızda iki puan kaybettik gibi gözükse de en azından bir puan aldık diye sevinmek geriyor” şeklinde konuştu.

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