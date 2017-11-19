Akın Çorap Giresunspor’la berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Kazanmak istiyorduk, üzgünüz” dedi.



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TFF 1. Lig’in 12. haftasında Akın Çorap Giresunspor’u konuk eden Altınordu, rakibi ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maça iyi hazırlandıklarını ve galibiyete ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, “Zirveye oynayan bir rakibimiz vardı ama biz de her takımı yenebilecek güçteyiz. Pozisyonları belki değerlendiremedik ama skoru 2-0 yaptık. Devre arasında geriye çekilmeme anlamında konuşma yaptım. İkinci yarının başında topu ileri vuramadık ve gol yedik. Skoru koruma anlamında genç oyuncularımızın olması sıkıntıya neden olabiliyor. 3-3 eşitliği yakaladık, pes etmedik. Rakibin de pozisyonları vardı. Kazanmak istiyorduk, bu anlamda üzgünüz” dedi.