SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2018 Perşembe 11:18

Erol Bulut: “Diri bir takıma karşı oynayacağız”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalya kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sakatlıkları düzelen birkaç oyuncumuz aramıza katıldı. Birkaç hafta sonra aramıza katılacak oyuncularımız var. Tempomuzu artırdık....

Erol Bulut: 'Diri bir takıma karşı oynayacağız”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalya kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sakatlıkları düzelen birkaç oyuncumuz aramıza katıldı. Birkaç hafta sonra aramıza katılacak oyuncularımız var. Tempomuzu artırdık. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Diri bir takıma karşı oynayacağız” dedi.

Takımın Ankaragücü maçına hazırlandığı Antalya’da basın mensupların açıklamalarda bulunan Erol Bulut, hafta sonu diri bir takıma karşı mücadele edeceklerini söyledi. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların takıma katıldığını belirten Bulut, “Sivasspor maçından sonra verilen 3 günlük iznin ardından Antalya’da buluştuk. Tedavileri İstanbul’da süren ve ülkelerinin milli takım kamplarına giden oyuncularımız geçen hafta bizimle birlikte olamadı. Ama sakatlıkları düzelen birkaç oyuncumuz aramıza katıldı. Birkaç hafta sonra aramıza katılacak oyuncularımız var” diye konuştu.

“Zaaflarından yararlanmak istiyoruz”

Pazar günü diri bir takıma karşı mücadele edeceklerini kaydeden Bulut, şunları söyledi:

“Tempomuzu artırdık. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Diri bir takıma karşı oynayacağız. Hücum anlamında etkililer ama defans anlamında rakibe verdikleri pozisyonlar var. Biz o zaaflarından yararlanmak istiyoruz.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku