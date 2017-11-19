Erol Bulut: “Son vuruşu iyi yapamıyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor maçı sonrası ”Son vuruşu iyi yapamıyoruz. Konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum” dedi.



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Süper Lig’in 12. haftasında E. Y. Malatyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Erol Bulut, ilk yarıda Alanyaspor’un Malatyaspor’dan daha çok topa sahip olduğunu belirterek, ”Biz de 2-3 gol pozisyona girip, 25’inci dakikadan sonra oyunun dengesini sağladık. İkinci yarıda maalesef yediğimiz bir kontratak golünde, bizim gol atacağımız bir pozisyonda Nacer topa daha iyi vurmuş olsaydı belki 1-0 öne biz geçecektik. O pozisyonun arkasından gelen yediğimiz bir kontratak, Vagner’in iyi vuruşuyla takımını galibiyete taşıdı. İkinci yarıda oyunun genelinde topa biz sahip olduk. 90 dakikanın geneline baktığımızda yüzde 54 topa biz sahip olduk. Pas yüzdemiz iyi, ikili mücadelemiz iyi, yüzde 55 ikili mücadele yaptık ama sonuçta bunlar bir şeye fayda etmiyor. Çünkü elinize geçen fırsatları iyi değerlendiremediğiniz zaman mağlup oluyorsunuz. Bu Başakşehir maçında da aynı şekilde olmuştu. 7-8 gol pozisyonuna girmiştik, değerlendiremedik. Bugün o gol pozisyonlarına girme hedefimiz vardı. Maalesef direkten dönüyor, ne bileyim son vuruşu iyi yapamıyoruz. Konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Topa vuruyorsanız inanarak vurmanız lazım, ‘gol atacağım’ diyerek vurmanız lazım. O olmayınca mağlup ayrılıyorsunuz” dedi.