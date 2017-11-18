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18 Kasım 2017 Cumartesi 18:34

Ersel Uzgur: "İyi mücadele ettik ama emeğimizin karşılığı bu değildi"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Erzel Uzgur, “Maçı yöneten hakem bize göre çok farklı kararlar verdi” dedi.Gazişehir Gaziantep FK karşısında alınan 2-2 beraberliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü...

Ersel Uzgur: 'İyi mücadele ettik ama emeğimizin karşılığı bu değildi'
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Erzel Uzgur, “Maçı yöneten hakem bize göre çok farklı kararlar verdi” dedi.

Gazişehir Gaziantep FK karşısında alınan 2-2 beraberliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ersel Uzgur, “Oyun ve istek anlamından gerçekten galibiyeti istedik. Takımımız çok iyi mücadele etti ama emeğimizin karşılığı bu değildi. Maçı yöneten hakem bize göre çok farklı kararlar verdi. Takımımıza çok kolay düdükler çaldı ve kartlar çıkarttı. Adana Demirspor son 4-5 maçtır gerçekten kötü yönetilen maçlara sahip oldu ama bizim işimiz çalışmalarımızı devam ettirip galibiyetler almak” dedi.

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