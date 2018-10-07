Ertuğrul Erdoğan: “Bu sene çok heyecan veren bir takım olacağımız belli”

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, takımın enerjisi ve kimyasından memnun olduğunu belirterek, “Oyuncuların yeteneği gelecek için umut veriyor. Bu sene çok heyecan veren bir takım olacağımız belli” dedi.

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, takımın enerjisi ve kimyasından memnun olduğunu belirterek, “Oyuncuların yeteneği gelecek için umut veriyor. Bu sene çok heyecan veren bir takım olacağımız belli” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Anadolu Efes’e 73-70’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile oyunculardan Tai Webster basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın ciddi bir bölümünde profesyonel bir takım görüntüsünden ziyade genç bir takım görüntüsü sergilediklerini söyleyen Erdoğan, “Bu kadar fazla hata kabul edilebilir değil. Daha akıllı oynamamız gerekiyor. Duygularıyla oynayan bir takımız. Bugün 20 tane top kaybı yaptık ve faturası ağır oldu. Rakibe çok fazla hücum ribaundu verdik. Buna rağmen 3 sayı ile kaybettik. Bizim ciddi bir yolumuz var ama takımın enerjisi ve kimyasından memnunum. Oyuncuların yeteneği gelecek için umut veriyor. Bu sene çok heyecan veren bir takım olacağımız belli” diye konuştu.

Tai Webster ise iyi performans sergilemediklerini söyledi.