SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 17:45

Ertuğrul Erdoğan: “Bu sene çok heyecan veren bir takım olacağımız belli”

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, takımın enerjisi ve kimyasından memnun olduğunu belirterek, “Oyuncuların yeteneği gelecek için umut veriyor. Bu sene çok heyecan veren bir takım olacağımız belli” dedi.

Ertuğrul Erdoğan: 'Bu sene çok heyecan veren bir takım olacağımız belli”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, takımın enerjisi ve kimyasından memnun olduğunu belirterek, “Oyuncuların yeteneği gelecek için umut veriyor. Bu sene çok heyecan veren bir takım olacağımız belli” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Anadolu Efes’e 73-70’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile oyunculardan Tai Webster basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın ciddi bir bölümünde profesyonel bir takım görüntüsünden ziyade genç bir takım görüntüsü sergilediklerini söyleyen Erdoğan, “Bu kadar fazla hata kabul edilebilir değil. Daha akıllı oynamamız gerekiyor. Duygularıyla oynayan bir takımız. Bugün 20 tane top kaybı yaptık ve faturası ağır oldu. Rakibe çok fazla hücum ribaundu verdik. Buna rağmen 3 sayı ile kaybettik. Bizim ciddi bir yolumuz var ama takımın enerjisi ve kimyasından memnunum. Oyuncuların yeteneği gelecek için umut veriyor. Bu sene çok heyecan veren bir takım olacağımız belli” diye konuştu.

Tai Webster ise iyi performans sergilemediklerini söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku