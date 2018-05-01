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01 Mayıs 2018 Salı 11:10

Ertuğrul Ersoy: "İki maç kazansaydık Avrupa’ya gidebilirdik"

Bursaspor’un genç stoperi Ertuğrul Ersoy, Konyaspor’a karşı zor bir maça çıktıklarını belirterek, “Puan durumuna baktığımda çok enteresan bir durum gördüm, iki maç kazansaydık Avrupa’ya gidebilecek takımlar arasında da olabilirdik....

Ertuğrul Ersoy: 'İki maç kazansaydık Avrupa'ya gidebilirdik'
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Bursaspor’un genç stoperi Ertuğrul Ersoy, Konyaspor’a karşı zor bir maça çıktıklarını belirterek, “Puan durumuna baktığımda çok enteresan bir durum gördüm, iki maç kazansaydık Avrupa’ya gidebilecek takımlar arasında da olabilirdik. Şu anda bugünlük hedefimizi gerçekleştirdik, önümüzde 3 maç var. Galibiyet için oynayacağız” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında dün sahasında Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlıların ikinci golünü kaydeden genç defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy, takıma katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Attığı golü anlatan Ersoy, “Tabiri caizse kafama çarptı. Ben de o an oradaydım, bir vuruş yaptım. Ben en başta kaleci kurtardı zannettim, o an için bayağı üzüldüm ama golü görünce tabii ki çok büyük mutluluk yaşadık. Bizi rahatlatan gol oldu. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Dönem dönem çok kırılma anları yaşadık, bu maç da onlardan biriydi” dedi.

"İki maç kazansaydık Avrupa’ya gidebilecek takımlar arasında da olabilirdik"

"Puan durumuna baktığımda çok enteresan bir durum gördüm" diyen Ertuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki maç kazansaydık Avrupa’ya gidebilecek takımlar arasında da olabilirdik. Şu anda bugünlük hedefimizi gerçekleştirdik, önümüzde 3 maç var. Galibiyet için oynayacağız. Sezonu bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz."
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